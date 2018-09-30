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1 milyonuncu yolcu tatil ödülünü kaptı

Giriş Tarihi: 30.9.2018
1 milyonuncu yolcu tatil ödülünü kaptı
'nin ilk ve tek viyadüklü havalimanı olma özelliğine sahip Gazipaşa Alanya Havalimanı, sezon başında koyduğu 1 milyon yolcu hedefine ulaştı. 'nın Transavia Havayollarına ait uçak 180 yolcusu ile iniş yaptı. Uçaktan inen ve hiçbir şeyden habersiz olan yolcular pasaport kontrolü için gişeye yaklaştı. Gişede işlem yapan 1 milyonuncu yolcu Belçikalı bir çift oldu.

ÇOK ŞAŞIRDILAR
Eyer Christine Mathilde ve De Bruyn Wim çifti pasaport kontrolünün ardından gişeden çıktığında karşısında havalimanı yetkililerini buldu. 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrenen çift ne diyeceğini bilemedi. Tören için hazırlanan standa çağrılan çifte Gazipaşa Belediyesi ve Havalimanı yönetimi çeşitli hediyeler takdim etti. Şanslı çifte konaklama tesisleri ve turizmciler ise bedava tatil ve hediye çeki hediye etti. Yaşadıkları sürpriz karşısında ne diyeceklerini bilemeyen çift, "Çok şaşırdık ve çok mutluyuz. Türkiye'ye daha önce 4-5 kez geldik ama Alanya'ya ilk kez geliyoruz. Bizim için farklı bir deneyim ve heyecan oldu" dedi.
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1 milyonuncu yolcu tatil ödülünü kaptı
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