8 asırdır süren gelenek

Antalya
'nın Akseki ilçesi Hocaköy Mahallesinde yaşayan kadınlar atalardan kalma 800 yıllık dibek taşında, tokmakla buğday dövme geleneklerini asırlardır sürdürüyor. Mahallede yaşayan Şenay Zorlu, atalarından kalma bazı gelenekleri imkansızlıklara rağmen sürdürdüklerini söyledi. TEKNOLOJİYE RAĞMEN
Dibek taşında buğday dövme geleneğini teknolojik gelişmelere rağmen sürdürdüklerini anlatan Zorlu, "Birkaç saat dövme işini gerçekleştiriyoruz. Bir mevlit okutmak için 20-25 kilogram buğday döveriz. Atalarımızdan kalma dibek taşında buğday dövme geleneğinden vazgeçmedik. Yöreye özgü keşkek çorbası, aşure çorbasını buğdayı döverek yapıyoruz. Yaptığımız yemeklerin lezzeti bu yöntemle artıyor" dedi. 61 yaşındaki Hayriye Çelik de yardımlaşarak yaptıkları taş dibekte buğday dövme işleminin yüzyıllardır yapıldığını ifade etti.