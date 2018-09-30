Öğretmenin sevinci

Antalya
'nın Korkuteli ilçesinde dolmuştan cüzdan hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öğretmen Burcu Sargın
içinde 700 avro ve bankadan yeni çektiği 10 bin lirası bulunan cüzdanını şehir içi dolmuştaki koltukta unuttu. Araçtan indikten bir süre sonra durumu fark eden Sargın, şoföre ulaştı. Dolmuştaki aramada cüzdan bulunamadı. KAMERAYA YANSIDI
Bunun üzerine Sargın, araç içi kamera görüntülerine ulaşmak için Antalya
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Ulaşım Çağrı Merkezine başvurdu. İncelenen kamera kayıtlarında, Sargın ve eşi indikten sonra dolmuşa binen bir kişinin cüzdanı, arka cebine koyduğu görüldü. Sargın, Korkuteli Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirerek şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilen şüpheli, kısa sürede yakaland ve cüzdan, Burcu Sargın'a teslim edildi. Araçtaki kamera kayıtları ve herkesin seferber olması sonucu cüzdanına kavuştuğunu aktaran Sargın, "Cüzdanı alan kişiyi görüntülerde izleyince şaşırdık. Cüzdanım bulunduğu için mutluyum" dedi. Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Kemal Istık da araç içi kamera sistemiyle bu tür adli olaylarda zan altında kalmaktan kurtulduklarını belirtti.