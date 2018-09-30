Zincir marketlere fiyat ayarlaması

Ticaret ?Bakanlığı'nın zincir marketlerin ekmek fırınları başta olmak üzere tedarikçilerle yüksek kırımla anlaşmalarına el atması esnafı sevindirdi. Azami fiyatları tarifeyle belirlenen ürünlerde, zincir marketlerin üretici ve tedarikçiyle birim miktar başına yapacağı ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olamayacak. Antalya
Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, özellikle ekmek fırınlarından konuyla ilgili çok sayıda şikayet geldiğini açıkladı. Zincir marketlerin yüklü miktarda ürün alımlarında fiyatı yüzde 40 oranında kırdığını belirten Dizerkonca, "Bakanlığımız
perakende ticaret konusunda yönetmelikte değişiklik yaptı. Artık ekmek için fiyat 1 lira belirlenmişse, zincir market de fırından 85 kuruşun altına alamayacak" dedi. REKABET KORUNACAK Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de yönetmelikteki değişikliğin esnafın özellikle zincir mağazalar karşısındaki mağduriyetlerini azaltacağını ifade etti. Dere, "Yönetmelik değişikliği sayesinde fiyatı tarife ile belirlenen ürünlerde, esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak" diye konuştu.