Alanyaspor'a bakılmıyor karakter fışkırması

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Akhisarspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da yüzler gülüyor. Ligin ilk 3 maçına 3 mağlubiyet aldığı gibi rakip filelere gol bile atamayan Aytemiz Alanyaspor, 6-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası adeta şahlandı. Peş peşe oynadığı Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa maçlarını galibiyetlerle noktalayan turuncu yeşilli ekip, 10 kişi kalmasına rağmen Akhisar'ı da 2-1'le geçerek 4 maçta 12 puan topladı ve zirvenin ortaklarından biri oldu.

BAZI TEREDDÜTLER VARDI

Teknik Direktör Mesut Bakkal, 3'te 3 yapan futbolcuları için 'Gevşeme olabilir' tereddütleri oluşmasına rağmen oyuncuların aynı ciddiyetle Akhisar maçında mücadele verdiğini belirterek "Bizim tabirimizle bir 'karakter fışkırması' yaptılar. İstediler, kazandılar onları tebrik ediyorum" dedi.



TARAFTARTAN DESTEK

BU galibiyetlerin devam etmesinin en büyük isteği olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, Fernandes'in gol atmasına da sevindiğini belirtti. Başarılı futbolcunun 2 aydan sonra sahalara döndüğünü hatırlatan Bakkal, "Sahaya çıkan herkes özveriyle oynadı. Fazla bir pozisyon vermedik. Penaltı kaçmasaydı daha da farklı rahatlayabilirdik. Bu cumartesi günü, burası sahil kenti herkesin işi var, gücü var ama gelen taraftara teşekkür ediyorum. Galibiyet onlara armağan olsun" diye konuştu.