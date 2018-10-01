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’da güç denemesi vakti

, pazartesi mesaisinde gücü’ne konuk oluyor. İlk 6 maçta 10 puan alan iki takımın mücadelesinde gülen taraf zirveye bir adım daha yaklaşacak

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Ankara’da güç denemesi vakti

SÜPER Lig'de 7'nci hafta mücadelesinAntalyalyaspor, gücü'ne konuk olacak. İlk 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10'ar puan toplayan Ankaragücü ve arasındaki mücadeleyi kazanan, üst sıralarda tutunmayı başaracak. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi sarı lacivertli ekipte cezalı Kone ile sakatlıkları süren Moulin ve Kubilay forma giyemeyecek.

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Geçen hafta aldığı galibiyetiyle morallerin tavan yaptığı Antalyaspor'da tek sıkıntı sakat futbolcuların çokluğu. Teknik direktör Bülent Korkmaz alternatifi az bir kadro ile takımını Ankara'ya götürdü. Kırmızı beyazlı ekipte cezalı futbolcu olmamasına rağmen sakatlıkları bulunan , Barrada, Birkan, Charles, Olcan, Vainqueur ve Zeki Yıldırım Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

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Ankara’da güç denemesi vakti
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