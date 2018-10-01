Ankara’da güç denemesi vakti

SÜPER Lig'de 7'nci hafta mücadelesinAntalyalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. İlk 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10'ar puan toplayan Ankaragücü ve Antalyaspor arasındaki mücadeleyi kazanan, üst sıralarda tutunmayı başaracak. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi sarı lacivertli ekipte cezalı Kone ile sakatlıkları süren Moulin ve Kubilay forma giyemeyecek.

AKREP'TE 7 EKSİK VAR

Geçen hafta aldığı Sivasspor galibiyetiyle morallerin tavan yaptığı Antalyaspor'da tek sıkıntı sakat futbolcuların çokluğu. Teknik direktör Bülent Korkmaz alternatifi az bir kadro ile takımını Ankara'ya götürdü. Kırmızı beyazlı ekipte cezalı futbolcu olmamasına rağmen sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç, Barrada, Birkan, Charles, Olcan, Vainqueur ve Zeki Yıldırım Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.