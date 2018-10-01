Antalya anısı film olacak

Antalya lya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde film gösterimleri Herkes Biliyor ile başladı. Cannes Film Festivali'nin de açılış filmi olan Herkes Biliyor filminin iki Oscar ödülü İranlı ünlü yönetmeni Asghar Farhadi , film gösterimi sonrası izleyicilerle buluştu.

KENDİSİNİ DİNLEMEMİŞ

Sıradan hayatlardan ilham aldığını anlatan ünlü yönetmen Farhadi

Antalya'da 2 gün önce yaşadığı bir olayı örnek gösterdi. Havalimanında valizini kaybettiğini anlatan Farhadi, "Havalimanında bir ofise gittim. Bir genç oturuyordu ve telefonunda mesajlarına bakıyordu. Ben ona dertlerimi anlatırken beni dinlediğini zannediyordum. Bana bakmadı bile, sinirlendim. Yeniden sorunumu anlattım. Masaya vurdum umursamadı bile. Yanına yaklaştım, yüzüne baktım, meğer işitme engelliymiş. Ben, beni dinlemediğini düşünüp kendisine kızarken, beni duyamıyormuş bile. Bu durum hikaye olarak gözümde canlandı. Bu fikir aklımda ve gelecekte bir filme dönüşebilir. Bir filmde bu sahneyi kullanabilirim" ifadelerini kullandı.



DİZİ KÜLTÜRÜ DEĞİŞTİRDİ

TIYATRO kökenli olduğunu anlatan Farhadi, tiyatro izleyicisinin sinema seyircisinden daha dikkatli olduğunu vurguladı. Farhadi, "Tiyatro seyircisi sahnedeki her detaya dikkat ediyor. Fazla dizi izlediğimiz için sinema seyircisinin detayları kaçırdığını düşünüyorum. Dizi izleyicisi 5 dakikada bir olayı takip etmeye alışık. 100 dakika film izleyince sıkılmaya başlıyor. Film yaparken bir hikaye anlatmayı değil, durumu göstermeye çalışıyorum. Günümüzde yeni anlatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir film izlediğinizde sizi artık ne şaşırtabilir ki? Fakat bunun üzücü olduğunu da düşünmüyorum. Eskiden sinema bilgi bombardımanı iken şimdi bir tasvir Asghar Farhadi biçimini aldı" ifadelerini kullandı.