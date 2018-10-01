Bakan ve Başkan Konyaaltı sahili incelemesinde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kente kazandırdığı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezdi. Bakan Ersoy, Başkan Türel'in kullandığı araca binerek, Konyaaltı Sahili'nde tur attı. Geziye AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve sanatçı Yavuz Bingöl de katıldı.

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