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Bakan ve Başkan Konyaaltı sahili incelemesinde

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Bakan ve Başkan Konyaaltı sahili incelemesinde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı 'in kente kazandırdığı 'nı gezdi. , Başkan Türel'in kullandığı araca binerek, Konyaaltı Sahili'nde tur attı. Geziye AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve sanatçı de katıldı.

AntalyaNTALYA'YA ÇOK YAKIŞTI
Konyaaltı Varyantı'ndan başlayan sahil gezisi, Boğaçayı'na kadar sürdü. Sahilde yapılan çalışmaları adım adım inceleyen Bakan Ersoy, Boğaçayı Projesi alanını da inceledi. Ersoy, Başkan Türel'in çalışmalarının Antalya'ya yakıştığını ve son derece başarılı olduğunu belirterek, "Antalya, dünyadaki turizm şehirleri arasında bu projelerle daha çok öne çıkıyor. Bu nedenle Başkan Türel'e emeği için teşekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum" dedi. Başkanı Türel de Bakan Ersoy'un Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı beğenmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.
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Bakan ve Başkan Konyaaltı sahili incelemesinde
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