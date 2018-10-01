Bakan ve Başkan Konyaaltı sahili incelemesinde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kente kazandırdığı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı gezdi. Bakan Ersoy, Başkan Türel'in kullandığı araca binerek, Konyaaltı Sahili'nde tur attı. Geziye AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve sanatçı Yavuz Bingöl de katıldı.Antalya
NTALYA'YA ÇOK YAKIŞTI
Konyaaltı Varyantı'ndan başlayan sahil gezisi, Boğaçayı'na kadar sürdü. Sahilde yapılan çalışmaları adım adım inceleyen Bakan Ersoy, Boğaçayı Projesi alanını da inceledi. Ersoy, Başkan Türel'in çalışmalarının Antalya'ya yakıştığını ve son derece başarılı olduğunu belirterek, "Antalya, dünyadaki turizm şehirleri arasında bu projelerle daha çok öne çıkıyor. Bu nedenle Başkan Türel'e emeği için teşekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum" dedi. Başkanı Türel de Bakan Ersoy'un Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı beğenmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.