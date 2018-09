BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin özel gösterim 3 filmi Mall Of Antalya 'da sanatseverlerle buluşacak. 2-3-4 Ekim tarihlerinde 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin özel gösterim 3 filmi Mall Of Antalya Gösteri Merkezi Büyük Sahne'de gösterime girecek. Sezen Sokakta, Renklerde Kaybolan Hayat ve İçimdeki Hazine filmlerinin gösterimleriyle birlikte 2 Ekim Salı günü saat 19.30'da Mall Of Antalya'nın yeni sahnesinin açılışı da gerçekleştirilmiş olacak.