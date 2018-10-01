Fethiye 1 puana razı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, deplasmanda Tokatspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ardından Tokatspor 2 puanla 17'nci sırada kalırken Fethiyespor da aynı puanla son sıradaki yerinden kurtulamadı.



TOKATSPOR-FETHİYESPOR: 0-0

STAT: Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Hasan Kaçar, Turgut Evran, Murat Taşçıkar TOKATSPOR: Akın İsmail (6), Emrah (6), Azad (6), Berat Tosun (6), Barış (5) (Recep Dk.14 (5)), Erhan (5) (Enes Dk.56 (5)), Anıl, Bekir (6) (Berk Dk.83 ?), Berat, Ramazan (5), Bilal (5) FETHİYESPOR: Fatih (7), Erdi (6), Kağan (6), Emrullah (5) (Halil Dk.71 (5) (Alican Dk. 87 (?)), Alper (5) (Mahmut Dk. 77 (6)), Onur (5), Fethi (5), Yiğit (6), Kazım (5), Ramazan (5), Hakan (6) SARI KARTLAR: Bekir, Anıl, Azad (Tokatspor), Ramazan, Kazım (Fethiyespor)