Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Fethiye 1 puana razı

Fethiye 1 puana razı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Fethiye 1 puana razı

2. Lig 'ta mücadele eden Fethiyespor, deplasmanda Tokatspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ardından Tokatspor 2 puanla 17'nci sırada kalırken Fethiyespor da aynı puanla son sıradaki yerinden kurtulamadı.


TOKATSPOR-FETHİYESPOR: 0-0
STAT: Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Hasan Kaçar, Turgut Evran, Murat Taşçıkar TOKATSPOR: Akın İsmail (6), Emrah (6), Azad (6), Berat Tosun (6), Barış (5) (Recep Dk.14 (5)), Erhan (5) (Enes Dk.56 (5)), Anıl, Bekir (6) (Berk Dk.83 ?), Berat, Ramazan (5), Bilal (5) FETHİYESPOR: Fatih (7), Erdi (6), Kağan (6), Emrullah (5) (Halil Dk.71 (5) (Alican Dk. 87 (?)), Alper (5) (Mahmut Dk. 77 (6)), Onur (5), Fethi (5), Yiğit (6), Kazım (5), Ramazan (5), Hakan (6) SARI KARTLAR: Bekir, Anıl, Azad (Tokatspor), Ramazan, Kazım (Fethiyespor)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye 1 puana razı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN