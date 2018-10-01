Mutluluktan uçacak

Antalya NTALYA'DA yaşayan opera sanatçısı Fatma Kalmaz, ameliyatıyla 82 kilo verdi. Geçen yılın Ocak ayında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç'un gerçekleştirdiği ameliyatla 153 kilodan 71 kiloya inen Kalmaz, içinden 2 insan çıktığını söyledi. 4 kilo 600 gram olarak dünyaya geldiğini ve 6 yaşından itibaren kilo almaya başladığını anlatan Kalmaz, "İlkokul 5'inci sınıfta kilom 49'du. Hayatım boyunca kilom, yaşıtlarımdan hep fazlaydı" diye konuştu.

HAYALINI GERÇEKLEŞTIRECEK

Defalarca diyet yaptığını, spor ve diyeti bir arada denediğini, hipnoz, akupunktur dahil kilo vermek için denemediği bir şey kalmadığını anlatan Kalmaz, "2017 yılında ameliyat olmaya karar verdim. 1.5 yılda 82 kilodan kurtuldum" dedi. Kalmaz, en büyük hayalinin yamaç paraşütü yapmak olduğunu; ancak hep 120 kilo sınırına takıldığını belirterek "Bu yaz estetik operasyonlar geçirdiğim için suya girmem yasaktı. İnşallah seneye yamaç paraşütünü yapacağım. Bir de tango öğreneceğim" diye konuştu.