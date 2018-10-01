Mutluluktan uçacak

HAYALINI GERÇEKLEŞTIRECEK
Defalarca diyet yaptığını, spor ve diyeti bir arada denediğini, hipnoz, akupunktur dahil kilo vermek için denemediği bir şey kalmadığını anlatan Kalmaz, "2017 yılında ameliyat olmaya karar verdim. 1.5 yılda 82 kilodan kurtuldum" dedi. Kalmaz, en büyük hayalinin yamaç paraşütü yapmak olduğunu; ancak hep 120 kilo sınırına takıldığını belirterek "Bu yaz estetik operasyonlar geçirdiğim için suya girmem yasaktı. İnşallah seneye yamaç paraşütünü yapacağım. Bir de tango öğreneceğim" diye konuştu.