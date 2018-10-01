Seslerini duyuramıyorlar

ENGELLER KALKMADI
Yaşadığı ilçede 'Sessiz Ressam' olarak bilinen Şahiner, internet hattında meydana gelen sorunu çözmek için bile yakınlarına ihtiyaç duyuyor. Babasının engelli olduğunu, engelli tarifesinden yararlandığını ancak buna rağmen ortadaki engeli kaldırıp kendisine hizmeti ulaştıramadıklarını belirten kızı Nilay Şahiner buna benzer pek çok sorunla karşılaştıklarını söyledi.
112'Yİ BİLE ARAYAMADI
Halit Şahiner'in eşi Bircan Şahiner ise bir gün tarladan dönerken yolda kendisinin bayıldığını belirterek "Eşim 112'yi arayamadığı için yoldan geçen araçları durdurarak yardım istemiş. Ben eşimin görüntülü olarak hizmet almasını ve acil durumlarda her yeri arayabilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.