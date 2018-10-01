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Seslerini duyuramıyorlar

lı işitme engelli ressam , işitme engellilerin çağrı merkezlerine ulaşamaması sorunun çözülmesini istedi

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Seslerini duyuramıyorlar
AntalyaNTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki 3 çocuk babası işitme engelli , engelsiz bireylerin faydalandığı iletişim kanallarından faydalanmak istiyor. Engelli olduğu için kullandığı telefon, , elektrik gibi pek çok hizmeti engelli tarifesinden kullandığını ancak bir sorunla karşılaştığında kurumların bunu göz ardı ettiğini belirten Şahiner, faydalandığı kurumların müşteri temsilcileriyle telefonda görüntülü olarak konuşmak istiyor.

ENGELLER KALKMADI
Yaşadığı ilçede 'Sessiz Ressam' olarak bilinen Şahiner, internet hattında meydana gelen sorunu çözmek için bile yakınlarına ihtiyaç duyuyor. Babasının engelli olduğunu, engelli tarifesinden yararlandığını ancak buna rağmen ortadaki engeli kaldırıp kendisine hizmeti ulaştıramadıklarını belirten kızı Nilay Şahiner buna benzer pek çok sorunla karşılaştıklarını söyledi.

112'Yİ BİLE ARAYAMADI
Halit Şahiner'in eşi Bircan Şahiner ise bir gün tarladan dönerken yolda kendisinin bayıldığını belirterek "Eşim 112'yi arayamadığı için yoldan geçen araçları durdurarak yardım istemiş. Ben eşimin görüntülü olarak hizmet almasını ve acil durumlarda her yeri arayabilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

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Seslerini duyuramıyorlar
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