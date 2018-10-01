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11 milyonu geçtik

, en iyi sezon olarak bilinen 2014’ü geride bıraktı. Kente gelen sayısı itibariyle 11 milyon rakamını geçti

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Turizmde 11 milyonu geçtik

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran 'ya havayoluyla gelen sayısı 11 milyon 4 bin 809'a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 769 bin 196 kişilik artış oldu.

14 MILYON HEDEFINE AZ KALDI
Turizmin başkenti Antalya, 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Antalya, Cumartesi günü itibariyle 11 milyon barajını aştı. 2018'de 14 milyon turist hedefi konulan Antalya'ya 29 Eylül itibarıyla havayoluyla gelen turist sayısı 11 milyon 4 bin 809'a ulaştı.

YÜZDE 28 ARTIŞ YAŞANDI
Geçen yılın aynı dönemine göre yaşanırken, turizmde bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise turist sayısında 769 bin 196 artış oldu. En kötü dönem olan 2016'da 1 Ocak- 29 Eylül arasında 5 milyon 290 bin 266 turist ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde 5 milyon 714 bin 543 artış sağladı.

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Turizmde 11 milyonu geçtik
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