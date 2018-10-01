Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Umutlarımız sona ermesin

Umutlarımız sona ermesin

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Umutlarımız sona ermesin
AntalyaNTALYA'DA, SMA hastası 3.5 yaşındaki Arife Yıldırım'ın bir yıldır kullandığı, dozu 150 bin dolarlık ilaç, 'solunum cihazından ayrılmadığı' gerekçesiyle tarafından kesildi. Anne Teslime Yıldırım, yetkililerden yardım istedi.

SADECE 5 DOZ KULLANABİLDİ
Teslime ve İsmail Yıldırım çiftinin çocukları Arife, SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Aile, ilacın tek dozunun 150 bin doları aşması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. 'nın devreye girmesiyle ilaç SGK kapsamında Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastası çocuklara 4 dozluk sunduğu destekten yararlanan Yıldırım ailesi, yaklaşık bir yıllık tedavi boyunca ilaçtan 5 doz aldıklarını söyledi. Hastanın gelişim göstermesine rağmen 6'ncı dozu alamadıklarını söyleyen anne Teslime Yıldırım, "Arife'me nefes olsunlar, ne olur ilacını kesmesinler. Umudumuzu öldürmesinler" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Umutlarımız sona ermesin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN