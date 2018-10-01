Umutlarımız sona ermesin

Antalya NTALYA'DA, SMA hastası 3.5 yaşındaki Arife Yıldırım'ın bir yıldır kullandığı, dozu 150 bin dolarlık ilaç, 'solunum cihazından ayrılmadığı' gerekçesiyle SGK tarafından kesildi. Anne Teslime Yıldırım, yetkililerden yardım istedi.

SADECE 5 DOZ KULLANABİLDİ

Teslime ve İsmail Yıldırım çiftinin çocukları Arife, SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Aile, ilacın tek dozunun 150 bin doları aşması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ilaç SGK kapsamında Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastası çocuklara 4 dozluk sunduğu destekten yararlanan Yıldırım ailesi, yaklaşık bir yıllık tedavi boyunca ilaçtan 5 doz aldıklarını söyledi. Hastanın gelişim göstermesine rağmen 6'ncı dozu alamadıklarını söyleyen anne Teslime Yıldırım, "Arife'me nefes olsunlar, ne olur ilacını kesmesinler. Umudumuzu öldürmesinler" dedi.