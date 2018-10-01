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Vatandaş görevde

kuru fırsatçılarına en büyük darbeyi vatandaş vuracak. Tespit edilen stokçuluk ve fahiş fiyat artışları Alo 175’e bildirilecek. Müdürlüğü yapılan ihbarlar sonucu 10 işyeri hakkında düzenlediği raporu bakanlığa bildirdi

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Vatandaş görevde

Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamasına başlatılan savaş sürüyor. Başkan 'ın talimatı sonrası 10 gün içinde 300 denetim yapAntalyalya Müdürlüğü denetimlerine devam ediyor. Merkezde başlayan denetimler ilçelere de uzandı. İl Müdürü , geçen hafta boyunca Alanya, Korkuteli, Kemer ile merkez ilçelerde şikayetler üzerine denetim yaptıklarını anlattı.

SONDAJ USULÜ
Bir haftada yaklaşık 38 işyerini denetlediklerini ve rastgele 3 ürünün seçilerek geçmiş faturalarının incelendiği 'sondaj' usulü ile 140 ürünü incelediklerinin altını çizen Dizerkonca, denetimlerin devam edeceğini söyledi. kuru artışı, girdi maliyeti artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen haksız kazanç elde etmek için fiyat artıran ve tüketiciyi mağdur eden fırsatçıları tespit ettiklerini açıkladı.

DENETİMLER ARTTI
Dizerkonca, "Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde piyasa şartlarının dışında haksız fiyat artışı yaptığını tespit ettiğimiz firmaları bakanlığımıza bildirdik ve bildirmeye devam ediyoruz. Kötü niyetli firmalar ve spekülatörler tarafından tüketicilerin mağdur edilmemesi için denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi.

10 ŞİRKET BİLDİRİLDİ
Yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışı yapan yaklaşık 10 işyeriyle ilgili rapor düzenlendiğini ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu'na bildirildiği öğrenildi. Bakanlığın yapacağı incelemeye göre fiyatları sebepsiz artırdığı tespit edilen firmalara 50 bin liraya ulaşan cezalar kesilmesi söz konusu olacak.
ALO 175 HATTINA ŞİKAYET EDİN
Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, vatandaşa fahiş fiyat artışı, etiket ve kasadaki fiyat arasındaki farklar ve ürün satılmaması gibi konularda 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak şikayet etmeleri çağrısında bulundu. Antalya Ticaret İl Müdürü Dizerkonca, "Yapılan her şikayeti önemsiyoruz. Gelen şikayetleri değerlendirerek denetlememizi yapıyoruz. Bu mücadele hepimizin" diye konuştu.

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Vatandaş görevde
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