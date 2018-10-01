Vatandaş görevde

Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamasına başlatılan savaş sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası 10 gün içinde 300 denetim yapAntalyalya Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerine devam ediyor. Merkezde başlayan denetimler ilçelere de uzandı. Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, geçen hafta boyunca Alanya, Korkuteli, Kemer ile merkez ilçelerde şikayetler üzerine denetim yaptıklarını anlattı.

SONDAJ USULÜ

Bir haftada yaklaşık 38 işyerini denetlediklerini ve rastgele 3 ürünün seçilerek geçmiş faturalarının incelendiği 'sondaj' usulü ile 140 ürünü incelediklerinin altını çizen Dizerkonca, denetimlerin devam edeceğini söyledi. Döviz kuru artışı, girdi maliyeti artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen haksız kazanç elde etmek için fiyat artıran ve tüketiciyi mağdur eden fırsatçıları tespit ettiklerini açıkladı.

DENETİMLER ARTTI

Dizerkonca, "Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde piyasa şartlarının dışında haksız fiyat artışı yaptığını tespit ettiğimiz firmaları bakanlığımıza bildirdik ve bildirmeye devam ediyoruz. Kötü niyetli firmalar ve spekülatörler tarafından tüketicilerin mağdur edilmemesi için denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi.

10 ŞİRKET BİLDİRİLDİ

Yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışı yapan yaklaşık 10 işyeriyle ilgili rapor düzenlendiğini ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu'na bildirildiği öğrenildi. Bakanlığın yapacağı incelemeye göre fiyatları sebepsiz artırdığı tespit edilen firmalara 50 bin liraya ulaşan cezalar kesilmesi söz konusu olacak.

ALO 175 HATTINA ŞİKAYET EDİN

ANTALYA Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, vatandaşa fahiş fiyat artışı, etiket ve kasadaki fiyat arasındaki farklar ve ürün satılmaması gibi konularda 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak şikayet etmeleri çağrısında bulundu. Antalya Ticaret İl Müdürü Dizerkonca, "Yapılan her şikayeti önemsiyoruz. Gelen şikayetleri değerlendirerek denetlememizi yapıyoruz. Bu mücadele hepimizin" diye konuştu.