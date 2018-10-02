Avrupai temizlik

Antalya
'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajı'nda, Avrupa Birliği (AB) İklim Eylem Haftası
kapsamında sahil temizleme etkinliği gerçekleştirildi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Antalya
Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO
) Başkanı Davut Çetin, 7 ülkenin büyükelçisi, tiyatro ve sinema oyuncusu Tuba Ünsal
, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversite öğrencileri ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte, plajdaki çöpler toplandı. 20 İLDE TEMİZLİK
Berger, deniz kirliliği ve denizel çöplerle ilgili sorun olduğunu herkese duyurmak istediklerini, milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlere atıldığını ifade etti. Yapılan çalışmalarda 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastiğin olacağının tahmin edildiğini vurgulayan Berger, "Bu haftanın sloganı 'Bu bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz.' Tabii ki hepimiz gezegenimizi, geleceğimizi korumak için birlikte çalışmak zorundayız" dedi., KUMSAL İZMARİT DOLU
Etkinliğe katılan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali jüri üyesi tiyatro ve sinema oyuncusu Tuba Ünsal da bir anne olarak çocuklarına çevre temizliğini öğretmeye çalıştığını belirtti. Ünsal, "Çok fazla sigara tüketen bir toplumuz. İnanılmaz sayıda çok sigara izmariti var. Çok üzücü" ifadesini kullandı. DÜNYAYA ÖRNEK
ATSO Başkanı Davut Çetin ise "İlk etkinliğimiz kültür sanat merkezimimzde öğrencilerimize buğday filmini göstermekle başladı. O da iklimin değişikliğine dikkat çekmek içindi. Son etkinlikte ise Antalya plajında çöp toplamayla bitiyoruz. Bu tüm dünyaya mesaj olarak gösterilecek bir etkinlik" diye konuştu.