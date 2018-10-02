Bariyerler sonu oldu

BURDUR
'UN Çeltikçi ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Recep Serttaş (22) idaresindeki motosiklet, Antalya
-Burdur karayolu Tekke Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Serttaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Serttaş'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Genç motosikletçi Recep Serttaş'ın cenazesi, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Serttaş'ın bir yıl önce sosyal medya hesabından 'Ölmek istemiyorum' başlığıyla 'motorcu dostu bariyer istiyoruz' adlı kampanyaya destek vermek için bariyere çarpan bir motosiklet kazası fotoğrafı paylaştığı görüldü. Recep Serttaş'ın diğer paylaşımlarında, 'Kaderini sev belki de en güzeli seninkidir' ve 'Hayat güzel' ifadeleri dikkat çekti.