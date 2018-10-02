Bu gurur Antalya’nın

TÜRKİYE
'NİN 2018 yılı Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı. Antalya
ise Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı gösterdi. Her ay farklı bir ilde açıklanan ihracat rakamları, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ev sahipliğinde Antalya
'da bir otelde açıklandı. Toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
, Antalya ve Türkiye'nin ihracat rakamlarını açıkladı. 1.2 MİLYAR DOLAR
Antalya'nın geçen sene ihracatını yüzde 21.4 artırarak, Türkiye ortalaması üzerinde büyük bir başarı yakaladığını belirten Gülle, kentin 1.2 milyar dolarlık ihracatıyla en çok ihracat gerçekleştiren 16 ilden biri olduğunu söyledi. Gülle, "2018 yılında da güçlü ihracat performansını sürdüren ilimiz, ağustos ayında da yaklaşık ihracatını yüzde 10 arttırdı. 10 sene önce Antalya'da 683 ihracatçımız varken, 2017 yılında bu rakam bin 362'ye yükseldi. İnanıyorum ki Antalya, rekorlar yılı ilan ettiğimiz bu yıl da 1,8 milyar doların üstüne çıkarak ihracatın da kendi rekorunu kırmış olacak" dedi. PROJELERİ ANLATTI
BAİB Başkanı Hakkı Bahar da katılımcılara BAİB çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Hedefimiz dış ticarete açılmamış ticaret erbabını ihracat ailemize davet etmek" diye konuştu. Bahar, Bölgemiz ihracatı adına orta, kısa ve uzun vade olarak planladık. Maddi hiçbir devlet desteği sağlanmadan gerçekleşecek projeler var" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından bölge ihracatına önemli katkılar sağlayacak projelerin lansmanı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.