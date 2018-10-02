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Çimrin’e büyük onur

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Çimrin’e büyük onur
yazarı araştırmacı tarihçi Hüseyin Çimrin, Türkiye Yaşlılık Konseyi (TÜRYAK) tarafından 'Örnek Kıdemli Vatandaş' projesi kapsamında layık bulunduğu ödülü aldı. TÜRYAK, her yıl, 60 yaş üstü olup, meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider olan, hayata bağlılığını ve yaşam sevincini sürdüren, toplumun takdir ve sevgisini kazanan örnek kişilik sergileyen 31 isim belirliyor. Bu yıl belirlenen isimler arasında yer alan SABAH Akdeniz yazarı Çimrin de İstanbul'da düzenlenen törenle ödülünü aldı.
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Çimrin’e büyük onur
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