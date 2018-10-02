Eğirdir Gölü’ne kartal bakışı

ISPARTA
'NIN Eğirdir ilçesinde bulunan Kartal Seyir Tepesi, Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarasını bin 230 metre yüksekte seyretme imkanı sunuyor. 20 yıl önce küçük bir çadırla başlayan Akpınar Yörük Çadırı Seyir Terası, eski milli futbolcu Hüseyin Kartal'ın profesyonel futbol hayatını bitirdikten açtığı tesis ile bugün aynı anda 700 kişiye hizmet verilebilen bir işletme haline geldi. GÜNDE 2 BİN KİŞİ GELIYOR
Hüseyin Kartal, işletmede tüketilen ürünleri kendi bahçelerinde doğal olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Günlük ortalama 2 bin kişinin ziyaret ettiği tesisin manzarasıyla huzur veren bir yer olduğunun altını çizen Kartal, "Bölgenin doğallığını bozmadan kurduğumuz tesiste keyifli vakit geçirme imkanı sunuyoruz" dedi.