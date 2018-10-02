Hasta haklarını savunacaklar

Antalya
'DA kurulan Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği (HEYAD
) vatandaşların haklarını savunacak. Yaklaşık 100 üyesi bulunan dernek hasta, hasta yakınları ve engelli haklarını korumak amaçlı yola çıkarken hastane yönetimlerini ziyarette bulunarak vatandaşlar hakları için köprü oluyor. KEPEZ'E ZİYARET
Dernek Başkanı Hüseyin Ayhan, engelli ve hastaların birçok hakka sahip bulduğunu belirtirken, bu hakları vatandaşlara anlatarak bilinçlendirmek istediklerini söyledi. Antalya
'daki bütün hastanelere ziyarette bulunmaya başlayan HEYAD, hastane yönetimleri ile birlikte işbirliği yaparak vatandaşların sorunlarına çözümler sağlıyor. Antalya merkezli kurulan bir dernek olmasının yanı sıra HEYAD, ülke genelindeki hasta haklarını savunmayı amaçlarken ilerleyen günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne ve Avusturya
Viyana'da şube açacak.