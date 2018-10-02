Küçük Emine mahsur kaldı

Antalya
'DA 2'nci kattaki dairenin kapısının kapanmasıyla evde mahsur kalan 2.5 yaşındaki Emine K., itfaiyenin balkondan girip kapıyı açmasıyla kurtuldu. Olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Hayrettin K.'nin işe gitmesinin ardından Hasibe K., 3 çocuğundan ikisini okula götürmek için hazırlandığı sırada kapı aniden kapandı. İTFAİYE BALKONDAN GIRDI
Küçük Emine'nin içeride kalmasının ardından kapıyı açamayan Hasibe K., itfaiyen yardım istedi. Balkon kapısını açan ekipler, ardından Emine'yi kurtardı. Annesine kavuşunca gülmeye başlayan minik Emine, daha sonra balkona çıkarak kendini kurtaran itfaiye ekiplerini izledi.