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‘Kültürel Miras’ ödülü Kepez’in

Giriş Tarihi: 2.10.2018
‘Kültürel Miras’ ödülü Kepez’in
KÜLTÜREL mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada, Kepez Belediyesi, 'yle 'Proje Ödülü'ne layık bulundu.

ÖDÜL FUARDA
Lyrboton Kome Arkeopark Projesi, 123 proje ve uygulamanın arasından proje ödülüne layık görüldü. Yarışmanın ödül töreni, 15 Kasım Perşembe günü Antalya EXPO Center'da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarı'nda yapılacak. Fuar alanında açılacak sergi ile yarışmaya katılan belediyelerin proje ve uygulamaları sektör ve fuar ziyaretçileri ile paylaşılacak.
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‘Kültürel Miras’ ödülü Kepez’in
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