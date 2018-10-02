Plaj güreşinde en iyi Kepez

TÜRKİYE Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan Kepez Belediyespor'un güreşçileri, 3 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya alarak müsabakalara damgasını vurdu. Muğla
Dalyan'da yapılan, Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda, Kepez Belediyespor güreşçileri madalyaları topladı. DÜNYA ŞAMPİYONASI
Yıldız Kızlar kategorisinde Özlem Şimşek gümüş madalya, Genç Kızlar kategorisinde 45-50 kiloda Zühre Nur Bambul
ve 60 kiloda Nur Çınar altın madalya, 60 kiloda Şerife Nur Tarakçı
ve Fatma Zehra Kanlı Ada gümüş madalya ve Süeda Özcan bronz madalya aldı. Büyük Bayanlar kategorisinde 60 kiloda Nur Çınar altın madalya, 45-50 kiloda Zühre Nur Bambul, 60 kiloda Nupelda Ergünüz ve 70+ kiloda Fatma Zehra Kanlı Ada gümüş madalya, 60 kiloda Şerife Nur Tarakçı bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcular 6-7 Ekim'de Muğla'da yapılacak Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Ayyıldızlı mayo ile ülkemizi temsil edecek.