Raylıda gece gündüz mesai

Antalya
'DA Varsak-Otogar arasındaki ilk etabı aralık ayına bitirilmesi planlanan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalarının daha da hızlandırılması, ekip sayısının artırılarak, gece vardiyası oluşturulmasına karar verildi. GECE DE ÇALIŞILACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, projenin son durumuyla ilgili yüklenici firma yetkilileri ve belediye bürokratları ile kapsamlı bir toplantı düzenledi. Türel, ekip ve ekipman sayılarının arttırılarak gece vardiyasının oluşturulması, hat yapımı için zorunlu olan altyapı imalatları ve yol onarımlarının ivedilikle tamamlaması talimatını verdi.