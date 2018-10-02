Rotamız Avrupa

Süper Lig
'in 7'nci haftasının son gününde Antalya
spor, Ankara
gücü'ne konuk oldu. İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı maçta ilk pozisyon Antalyaspor'dan geldi. 5'inci dakikada Yekta önünü boşaltıp plaseyi güzel bıraktı ama yan direkten dönen top kaleci Hopf'un kucağında kaldı. Antalyaspor'un daha etkili göründüğü bu bölümde beklenen gol 18'inci dakikada geldi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert
, hiç kimseye değmeyen topta golü buldu ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 24'üncü dakikada Mokhtar ile ev sahibi gole yaklaştı ama Boffin müthiş uzanıp skor tabelasının değişmesine izin vermedi. Doukara 28 ve 30'uncu dakikalarda iki kez kaleyi yokladı, ikisinde de Hopf başarılı olunca ilk 45 dakika Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. BOFFIN YILDIZLAŞTI
İkinci yarıya Ankaragücü baskılı başladı. Buna rağmen ilk tehlikeyi Antalyaspor yarattı. 58'inci dakikada Diego'nun kafası auta gitti. 63'üncü dakikada El Kabir'in sert şutu az farkla auta giderken 66'ncı dakikada Bifouma'nın 68'inci dakikada İlhan'ın yüzde yüzlük pozisyonlarında Boffin devleşti. 71'inci dakikada Doğukan'ın güzel ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Doukara da golü kaçırınca skor değişmedi. 86'ncı dakikada Faty beraberliğe yaklaştı ama sonuç çıkmadı. Doukara 88 ve 90+1'inci dakikalarda net fırsatları da kullanamayınca Antalyaspor zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı. HAKAN BİR BAŞKA
ANTALYASPOR'UN deneyimli oyuncularından Hakan Özmert bu sezon oynadığı futbolla takımına orta sahada dinamizm katarken skora da direkt katkı koymaya devam ediyor. Düne kadar 2 gol 4 asistle oynayan Hakan Özmert dün de golünü atarak bu sezon takımının en çok gol atan ismi oldu. Takımına galibiyet golünü kazandıran Hakan 90 dakikayı hatasız tamamladı. TRİBÜNDE DOSTLUK VAR
ANTALYASPOR ile Ankaragücü taraftarlarının dostluğu dünkü maçın öncesinde zirve yaptı. Takımlarını desteklemek üzere Ankara'ya giden Antalyaspor taraftarları, Ankaragücü'nün ünlü 'Gecekondu' grubu tarafından konuk edildi. Birlikte yemek yiyen iki takım taraftarları maçta birbirlerine başarılara dileyerek stadın yolunu tuttu.