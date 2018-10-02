Ruslar ve gurbetçiler rekor kırdı

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran ve Eylül ayı sonu itibariyle 11 milyon 117 bin 460'ın üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kıran Antalya
'da, Rus ve İngiliz turistlerdeki artış dikkat çekti. Kente ilk 9 ayda 4 milyon 134 bin 102 Rus, 531 bin 89 İngiliz turist geldi. Toplam turist sayısında rekor kıran Antalya
, gurbetçi vatandaşlarda da rekor kırdı. Buna göre Antalya, 2018 Eylül ayı itibariyle 470 bin 114 gurbetçi sayısına ulaştı. GURBETÇİ DE ARTTI
Eylül ayı sonu itibariyle 175 ülkeden 11 milyon 117 bin 460 turist ağırlayan Antalya'yı en çok ziyaret eden 4 milyon 134 bin 102 turist sayısıyla Ruslar olurken, Rusları 1 milyon 798 bin 884 ile Almanlar, 646 bin 605 turistle Ukrayna
ve 531 bin turistle son 4 yılın ilk 9 ayındaki rakamlara göre büyük artış gösteren İngilizler takip etti. Rakamlarda Rusların yanı sıra İngiliz ve gurbetçilerde yaşanan artış da dikkat çekti. Bu yılın ilk 9 ayında 470 bin 114 gurbetçi Antalya'yı tercih etti.