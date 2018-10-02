Yıldönümü hediyesi böbrek

Antalya
'DA 16 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Metin Polat'a (50), eşi Mukadder Polat (43) evlilik yıl dönümlerinde böbreğini verdi. ÇOK ANLAMLI OLDU Van
Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Metin Polat'a, 16 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Polat, tedavisine devam edebilmek için Antalya
'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktorları böbrek nakli yapılmaması durumunda diyaliz tedavisi uygulanması gerektiğine karar verdi. Polat'ın 28 yıllık hayat arkadaşı, Mukadder Polat, eşine böbreklerinden birini verme kararı aldı. Çiftin evlilik yıl dönümü olan 20 Eylül'de yapılan nakille Mukadder Polat'ın böbreği eşine başarıyla nakledildi.