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Yıldönümü hediyesi böbrek

’da 16 yıldır böbrek yetmezliği çeken Metin Polat’a eşi evlilik yıldönümlerinde böbreğini verdi

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Yıldönümü hediyesi böbrek
Antalya'DA 16 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Metin Polat'a (50), eşi Mukadder Polat (43) evlilik yıl dönümlerinde böbreğini verdi.

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Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Metin Polat'a, 16 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Polat, tedavisine devam edebilmek için 'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktorları böbrek nakli yapılmaması durumunda diyaliz tedavisi uygulanması gerektiğine karar verdi. Polat'ın 28 yıllık hayat arkadaşı, Mukadder Polat, eşine böbreklerinden birini verme kararı aldı. Çiftin evlilik yıl dönümü olan 20 Eylül'de yapılan nakille Mukadder Polat'ın böbreği eşine başarıyla nakledildi.
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Yıldönümü hediyesi böbrek
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