Çıtayı yükselttiler

Başpehlivan diyarı Antalya
'nın genç güreşçileri, gelecek yıllara damga vurmak için bütün güçleriyle çalışıyor. Kırkpınar'da zirveye çıkmak en büyük hedefleri. Ata sporumuza isimlerini altın harflerle yazdırmak için gece gündüz çalışan genç sporcular bu hafta SABAH Akdeniz'in sorularını yanıtladı. BU SENE OLMADI
Kemerli başpehlivanlardan İsmail Erkal da bunlardan biri. 2018 yılında hedeflediği performansın altında kaldığını belirterek özeleştiri yapan Erkal, "Antrenmanlarımı düzenli olarak yapmış olsam da zihinsel olarak kendimi güreşe veremediğim için büyük sıkıntılar yaşadım. Ama inanıyorum ki 2019 yılında daha profesyonelce düşünerek kendimi hazırlayacağım. En büyük hedefim 2019 yılı Kırkpınar Güreşleri
kürsüsünde yer alabilmek" diye konuştu. PUANLAMA SORUNU
Kemerli bir başka pehlivan Emre Erkal ise müsabakalarda hep puanlama ile mağlup olduğunu hatırlatarak, "2018 yılında düzenli olarak antrenman yaptım fakat bunu meydanlara yansıtamadım. Bu yıl inşallah puanlamaya yönelik teknik, taktik ve kondisyon antrenmanlarımı geliştireceğim. Bu yıl bazı güreşlerde kürsüye çıktım ama seneye daha planlı ve sistemli çalışmaların sonucu Kırkpınar'da kürsüde yer edinmek için gayret göstereceğim" dedi. YAKIŞANI YAPACAK
Elmalı-Dereköylü pehlivanlardan Serkan Serttürk ise bazı sıkıntılar nedeniyle kendisini güreşe tam olarak veremediğini ancak elinden gelen mücadeleyi yaptığını söyledi. Serttürk, "İnşallah 2019 yılında Antalya
lı bir başpehlivan olarak kendime yakışan güreşi yapmak için gece gündüz çalışacağım" diye konuştu. FURKAN 2019'DA İDDİALI
KORKUTELI ilçesinin Taşkesiği Köyü'nden Furkan Durmuş Altın ise 2018 yılının mutluluk duyduğu bir yıl olduğunu kaydetti. İki yıldır başaltında favori olduğunu, başa güreşmenin bu yıla nasip olduğunu belirten başarılı sporcu, "Bu yıl Kırkpınar Güreşleri'nde başaltında yaptığım müsabakaları asla unutmayacağım. Sinan Kaya ile güreşirken kulak zarım patladı o acıyla yarı finalde Tanju Gemici ile güreşirken bir de arka baldırımda ciddi bir çekme oldu. Buna rağmen finale yükseldim fakat finalde sakat sakat bu kadar güreşebildim. 2018 yılı benim için başarılı geçtiğini söyleyebilirim" dedi. Bu yıl başa yükseldiğini hatırlatan Altın, "Başa güreşmeye hak kazanmak zor ama burada derece elde etmek daha zor. Ben de bunun bilincinde olarak beni sevenleri mahcup etmeyeceğim. Kırkpınar'da ilk hedefim çeyrek ya da yarı finale kalabilmek" şeklinde konuştu. İZMİT'TE GÜLEN AKKOYUN
29 EYLÜL 2018 Cumartesi günü Kocaeli İzmit Belediyesi
tarafından düzenlenen Altın Kemer Yağlı Güreş
leri'nin başpehlivanı Faruk Akkoyun oldu. İsmail Balaban
ikinci olurken Tanju Gemici ile Hüseyin Gümüşalan da üçüncü sırada kaldı. KARAMÜRSEL GÜMÜŞALAN'IN
KOCAELI'NIN Karamürsel Belediyesi tarafından 28 Eylül 2018 Cuma günü düzenlenen 37'nci geleneksel yağlı güreşlerde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan oldu. İsmail Balaban ikincilikle yetinirken Ekrem Yavuz ile Kaan Kaya da üçüncülük kürsüsünde yer aldı. USTAYA VEDA
YAĞLI güreş sezonunun sonbahar finali Antalya Kumluca'da yapılacak. 2002 yılı tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Hasan Tuna 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Kumluca er meydanında jübilesini yaparak dualı çayırlara veda edecek. Tecrübeli pehlivanın vedasında tüm başpehlivanlar er meydanına çıkarak destek verecekler.