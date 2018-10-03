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Corendon merkezini açıyor

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Corendon İzmir merkezini açıyor
CORENDON Airlines, Antalya'dan sonra Türkiye'deki ikinci merkezini 'de açıyor. 2019 sezonunda filosuna 7 yeni uçak ekleyeceğini açıklayan Corendon Airlines, bu doğrultuda hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki merkez sayısını artırıyor. Havayolu, 'dan sonra Türkiye'deki ikinci merkezini İzmir'de açacak. Corendon Havayolları Ticaret Direktörü Mine Aslan, 1 Haziran 2019 itibariyle Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunduracakları uçak ile Avrupa'dan direkt uçuşları başlatacaklarını belirtti.
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Corendon İzmir merkezini açıyor
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