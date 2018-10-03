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Dayaktan bıktı canına kıyıyordu

’da sokak ortasında kadın şiddeti yaşandı. Kocası tarafından dövülüp boğazına bıçak dayandığı için intihar etmek isteyen kadını vatandaşlar kurtardı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Dayaktan bıktı canına kıyıyordu
Antalya'DA eşinin dayağından kaçıp üst geçitten atlamayan çalışan kadını hem şiddetten hem de ölümden vatandaş kurtardı. 'nın Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarındaki üst geçitte (34), eşi Aynur Dağ'ı (32) darp etmeye başladı. Acılara dayanamayan Hatice Dağ, üst geçitten atlayacağı sırada vatandaşlar son anda kurtardı. Hızını alamayan Hüseyin Dağ simitçiden kaptığı bıçağı eşinin boynuna dayayarak öldürmek istedi. Bu kez de cinayeti taksiciler ve polis önledi.

CANINA TAK ETTI
Polis ekipleri öfkeli koca Hüseyin Dağ'ı gözaltına alırken şiddet mağduru kadın sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hüseyin Dağ polis otosundan inerek eşine yeniden saldırmaya çalıştı. Polisler Hüseyin Dağ'ı güçlükle aracın içine bindirebildi.
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Dayaktan bıktı canına kıyıyordu
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