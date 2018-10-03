Her şey Deniz ve Baran için

Antalya
'DA yatalak iki engelli çocuğuna bakmak için evinde sos, sarma, turşu ve zeytin kurup satan anne Gülseren Karayel
evlatları için destek bekliyor. Annenin en büyük destekçisi ise 'Bir el bir hayat gurubu' kurucusu Şule Tanaz
ve gönüllüleri oldu. TEŞHİS KONULAMADI
Gülseren Karayel 2004 yılında işitme engelli Bülent Karayel
ile hayatını birleştirdi. 2006 yılında hamile olduğunu öğrenen Karayel, çocuğunun engelli olacağını öğrenince dünyası karardı. Buna rağmen Baran'ı dünyaya getiren Karayel, oğlunu götürmediği hastane bırakmadı ama teşhis bile konulamadı. YATAĞA BAĞIMLI HALDELER
Yaşı ilerledikçe Baran'ın durumu ağırlaştı. Karayel çiftti, o zaman 8.5 yaşında olan Baran'a bir kardeş gelmesi halinde iyi geleceğini düşündü. Doktorların da bilgisi dahilinde ikinci çocuğa yapmaya karar verdi. Şu an 3.5 yaşında olan Deniz adını verdikleri ikinci erkek çocukları dünyaya geldi. 3 aylıkken Deniz'de de Baran'daki aynı hastalık görüldü. Üstelik Deniz'in gözlerinin de görmediği belirlendi. Anne Gülseren Karayel şu anda ikisi yüzde yüz engelli Baran ve Deniz ismindeki çocuğuna evinde bakıyor. İşitme engelli eşi de ona destek oluyor. İki çocuğunun bez ve diğer masraflarını karşılamak için evde turşu, domates sosu, sarma ve zeytin kuruyor. Bu ürünleri "Bir el bir hayat" yardımlaşma grubu kurucusu Şule Tanaz aracılığı ile satarak iki çocuğunun bez parası ve diğer gelirlerini sağlıyor. SEVGİYLE İYİLEŞECEK
ANNE Gülseren ve baba Bülent Karayel, çocuklarının iyileşeceği ümidi ile başlarından bir dakika bile ayrılmıyor. Anne Gülseren Karayel, "Baran, Deniz'i görünce çok mutlu oluyor. Bundan sonra tek isteğimiz çocuklarımıza teşhis konulup iyileşmesi. Ben Baran'la hastanede iken Deniz'e eşim bakmaya çalışıyor. Annelik sevgimle bir gün çocuklarımın iyileşeceğine inanmak istiyorum" diye konuştu.