Kozalaklardan sanat eseri

Antalya
'NIN Akseki ilçesinde astım hastalığına şifa arayan 83 yaşındaki Hasan Erdoğan, ormandan topladığı kozalakları işleyerek sepet, vazo, şekerlik, avize, meyve tabağı gibi eşyalar yaparak meslek sahibi oldu. Bademli Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan, 40 yıl baba mesleği kaşıkçılıkla uğraştıktan sonra astım hastası olunca tedavisi için ormanda dolaşırken gördüğü kozalaklardan sepet yapmaya karar verdi. ULUSLARARASI ÖDÜL ALDI
Topladığı çam kozalaklarına şekiller vererek farklı ürünler ortaya çıkaran Erdoğan, tabak altlığı, vazo, büyük küçük sepet, şekerlik ve avize gibi birçok süs eşyası yapmaya başladı. Erdoğan, "Yuvarlak sepetleri bir günde, oval sepetleri 2 günde, vazoları 2-2,5 günde yapıyorum. Fiyatları ise 50 liradan başlayıp, 200 liraya kadar çıkıyor. Ben zaten ancak yetiştiriyorum. Siparişleri yetiştiremiyorum. Pazarlama derdim yok. Bunun işçiliği zordur" şeklinde konuştu. Erdoğan, İstanbul Büyükçekmece'de davet üzerine 2 defa festivale gittiğini, 65 ülkenin arasında sanatının 1. seçildiğini ve 2 kez madalya aldığını sözlerine ekledi.