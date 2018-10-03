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Nakille kurtulan 5 can

’da trafik kazası geçirdikten sonra beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Soner 4 kişiye can oludu. ’den bağışlanan karaciğer ise Isparta’da bir hastaya nakledildi

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Nakille kurtulan 5 can
'da bağışlanan organlar yeni canlarda hayat buldu. Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 'ın organları 4 kişiye umut olurken, 'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri Isparta'da organ bekleyen bir hastaya nakledildi.

DÖRT HASTAYA UMUT OLDU
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve getirildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Soner Tevfik Kaygısız'ın organları 3 ildeki 4 hastaya umut oldu. Kaygısız'ın karaciğeri Antalya, kalbi İzmir ve böbrekleri de 'daki 2 hastaya nakledilecek.

TOPLUM BU KONUDA DUYARLI
Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ramazan Arkın Cerikan, "Soner Tevfik Kaygısız'ın 11 günlük yaşam mücadelesinden sonra 27 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yaptığımız görüşme sonucu, organlarının bağışlanması konusunda olumlu gelişmeler elde ettik. Karaciğeri , kalbi İzmir ve 2 böbreğini de Konya iline gönderildi. Toplumumuzun her kesiminin duyarlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

TOPRAĞA KARIŞMASIN
RIZE'DE beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadın hastanın bağışlanan organları ise, TSK tarafından tahsis edilen uçakla Isparta'ya ulaştırıldı. Kadının karaciğeri, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Yaklaşık altı aydır karaciğer yetmezliği yaşayan 57 yaşındaki Kamil Parlak'a nakil yapıldı. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Parlak, herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini belirterek, "Organlar, toprağa karışıp gitmesin. Verilsin ki hayatlar kurtulsun" dedi.
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Nakille kurtulan 5 can
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