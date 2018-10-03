Sokak yemeklerine gurmelerden tam not

GASTRONOMİ sanatı ve sunumunun gelişmesini amaçlayan Paris merkezli Chainedes Rotisseurs Derneği'nin Antalya
lı üyeleri, Antalya
Kaleiçi'nin tarihi dokusu içinde yer alan Pio Gastro Bar&Bistro'da düzenlenen gecede, Latin Amerika sokak yemeklerinin tadına baktı. Dernek üyeleri, yemek, sunum ve servis hizmetlerine tam not verdi. TEŞEKKÜR PLAKETİ
Chainne des Rotissesurs Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tümkaya, yemeğe ev sahipliği yapan Özgür Tankut, servis müdürü Ali Yenice, mutfak şefi Serdar Balık ve gecede emeği geçen servis ekibine derneğin plaketlerini takdim etti.