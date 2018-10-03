Antalya
spor, spor kamuoyunu şaşırtmaya devam ediyor. Sezon başında mali ve yönetimsel problemler yaşayan, futbolcuların birer birer kulüpten kaçmanın yollarını aradığı kırmızı beyazlılar herkesi şaşırtan bir performans sergiliyor. Futbol otoritelerinin bu sezon düşecek ilk takım olarak değerlendirdiği Antalyaspor
7 hafta sonunda 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puan topladı ve 4'üncü sıraya kadar yükseldi. Kırmızı beyazlılar Süper Lig
tarihinde en iyi sezon başlangıcına da imza attı. KAYIP YILDIZLAR
Süper Lig için deneyimsiz olduğu öne sürülen teknik direktör Bülent Korkmaz
ve öğrencilerinin gösterdiği mücadele, şimdi örnek gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon ilk deplasman galibiyetini ligin 26'ncı haftasında alabilen Antalyaspor, bu sezon 4 deplasmanın 2'sinden 3 puanla döndü. Geçen sezon başından bu yana Eto', Nasri, Menez, Sandro, Djourou gibi yıldız oyuncuların yanı sıra Deniz, Sakıb, Jevtoviç gibi ilk 11'de şans bulan oyuncuları da kaybetmesine rağmen alınan bu başarı mücadele gücünün yüksekliğine bağlandı. ARADAN ÖNCE SON DÜZLÜK
ANTALYASPOR, 7 hafta sonunda lider Galatasaray'ın sadece 2 puan gerisinde yer aldı. Kırmızı beyazlılar bu hafta ise liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ı konuk edecek. Kırmızı beyazlılar karşılaşmayı kazanırsa haftayı en kötü ihtimalle ilk 3 içinde bitirip milli maç arasına her zamankinden daha moralli girecek. TARAFTAR MUTLU DÖNDÜ
ANTALYASPOR'U iç sahada ve deplasmanda hiç yalnız bırakmayan taraftar başkentten mutlu döndü. En kötü gününde bile kırmızı beyazlı renklerden vazgeçmeyen taraftarlar pazartesi günü olmasına rağmen Ankara
'ya giderek 90 dakika boyunca seslerini futbolculara duyurdu. Maç sonu sevinci de birlikte yaşandı.