Antalya daha iyi duyacak

Antalya NTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi , işitme operasyonlarının merkezi haline geldi. İleri teknoloji yöntemi ile işitme hastalıklarının tedavi edildiği Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği (KBB) ve odyoloji kliniğinde birbirinden başarılı operasyonlar yapılırken, doğuştan ya da sonradan işime engeli yaşayan hastalar operasyondan sonra adeta yeniden doğuyor.

İLERİ TEKNOLOJİ

KBB Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Deniz Yılmaz, "Amerika'da ne yöntem kullanılıyorsa, bizde de aynı yöntemler var" dedi. Yeni teknolojiyle tedavide kullanılan önemli yöntemlerden biri olan 'Koklear implant' sadece Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uygulanıyor. İç kulakta meydana gelen ve genellikle doğuştan işitme engelli çocuklarda uygulanan koklear implantın takılması ile çocuklar konuşma ve duyma yetisine kavuşuyor. İşitme engeline yönelik uygulanan bir başka yöntem ise orta kulak hastalarında 'kemiğe implant' yöntemi. Genellikle yetişkinlerde kullanılan yöntemle takılan işitme cihazıyla, hastalar duyabiliyor. Prof. Dr. Mustafa Deniz Yılmaz ve Uzman Odyolog Nurdan Aygener Yeşilyurt, ilerleyen dönemlerde işitme kayıplarında yeni bir yöntem olan 'beyin sapı implantı' tedavisini kullanmayı hedeflediklerini söyledi.



SGK KARŞILIYOR

EĞITIM Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen koklear implant ile yılda ortama 40 işitme cihazı hastalara takılıyor. Kemiğe implante edilen işitme cihazı ise yılda 20 hastaya takılıyor. İşitme engeli olan hastalara tedavi amaçlı takılan işitme cihazlarının tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. 4 yaşına kadar cihazların tamamı SGK tarafından karşılanırken, 4 yaşından sonra tek kulak cihazı karşılanıyor.



TEK REFERANS

Sağlık bakanlığı tarafından yeni doğan bebekler için zorunlu hale getirilen 'Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması' Antalya'da sadece Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılıyor. Yeni doğan bebeklerde doğumun ilk haftasında yaptırılması mecburi olan taramada bebekte işitme problemi saptanırsa ileri tetkik ve değerlendirmeler sonucu işitme kaybının derecesine göre işitme cihazları takılıyor.