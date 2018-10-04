Başkan İrban’dan babaya son görev

Antalya
LYA Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban
'ın babası Mustafa Yılmaz İrban (82) vefat etti. Hastalığı nedeniyle bir süredir Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 82 yaşındaki İrban, önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İrban'ın cenazesi Çayırlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Korkuteli Müftüsü Selim Yazıcı'nın kıldırdığı cenaze namazına İrban ailesi ve yakınları ile ilçe protokolü katıldı. Başkan Hasan Ali İrban, cenaze sonrası Paşa Mezarlığı'nda taziyeleri kabul etti.