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Birlik toplantısı

Alanya ve Gazipaşa’nın amatör spor kulüpleri ile toplantı yapan Başkan , kulüpler arasındaki istişareyi geliştirerek daha iyi projeler üretilmesi gerektiğini söyledi

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Birlik toplantısı

AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan , Alanya ve Gazipaşa'nın amatör spor kulüplerinin başkan ve antrenörleriyle istişare toplantısı yaptı. Başkan Çavuşoğlu, bölgedeki amatör spor kulüplerinin altyapıdan sporcu yetişmesi konusunda önemli bir yeri olduğunu söyledi.

I??ŞBIRLIĞI DEVAM EDECEK
Kulüpler arasındaki istişareyi geliştirerek daha iyi projeler üretilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Kulüp başkanları ve antrenörlerimizle işbirliği yaparak, yetenekli sporcuları futbola kazandırmak için çalışmalar yapmalıyız. Önümüzdeki süreçte tekrar bir araya gelip, yaptığımız çalışmaları değerlendireceğiz" dedi.

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Birlik toplantısı
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