Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, cumartesi gücü oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının iki takım için de zor geçeceğini söyledi. Ankaragücü karşılaşmasında gol yemeden alınan 3 puanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Ancak geçmişte yaşayan insanlar değiliz. Biz bu haftaya bakıyoruz" dedi.

HEDEFE YÜRÜYORUZ

Topladıkları puanın çok iyi olduğunu söyleyen Korkmaz, "Kamuoyunda kimsenin beklemediği bir puan. Sezonun ilk yarısında kafamızda hedeflediğimiz bir puan var. Onu yakaladıktan sonra ikinci yarının ekip için ve bizim için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Şu anda doğru yoldayız" diye konuştu.

ONLAR İÇİN DE ZOR

Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok önemli bir maç oynayacaklarını ifade eden Korkmaz "Kendi evimizde, kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu sene Antalyaspor için zor bir süreç. Süreci atlattığımız zaman Antalyaspor'un önü daha da açılacak. Bu haftaki maçta koşmamız ve mücadele etmemiz lazım. Zor bir maç olacak. Galatasaray için de zor bir maç olacak. Bizim mücadelemiz maçın bitimine kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.



TARAFTARA ÇAĞRI VAR

FATIH Terim'in Türkiye liginde en başarılı teknik direktör olduğunu ifade eden Bülent Korkmaz, "Beraber çalıştık ama şimdi rakibiz. Biz Antalyaspor'un başarısı ve galibiyeti için her dakika çalışıyoruz. Saha içinde neyin ne olacağını bilemezsiniz. Kendi evimizde taraftarlarımızın maçın sonunda mutlu hissedeceği oyun istiyoruz" şeklinde konuştu.



GENÇ ELDİVEN AKREP OLDU

KEMER Oflaz Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü alt yapısında 2 yıldır kalecilik yapan 2006 doğumlu Kaan Alp Dizbay, Antalyaspor alt yapısına transfer oldu. Ailesi, Oflaz Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Güven ve teknik sorumlusu Engin Yılmaz ile Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'ne gelen ve kırmızı beyazlı formayı giyen Kaan, Antalyaspor alt yapı Koordinatörü Mehmet Uğurlu ile bir araya geldi. Uğurlu "Kaan'ın buraya gelmiş olması yetenekli olması ile ilgilidir. Antalyaspor'da kalıcı olması karakterine bağlı. Karakteri iyi olursa ve iyi de çalışırsa uzun yıllar Antalyaspor'a hizmet eder" dedi.