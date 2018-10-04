Her şey Antalya için

Antalya NTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Kentsel Dönüşüm Projesi ve 3'üncü etap raylı sistem yapımında gelinen son noktayı anlattı. Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi alanında gazetecilere düzenlediği gezide proje alanın 1 milyon 300 bin metrekare olduğunun altını çizen Türel, projenin 8 senede tamamlanacağını kaydetti. Geçmişte 240 metrekare olan arsa için eski imar planı uygulansaydı çevreci bir proje ortaya çıkmayacağını vurgulayan Türel "Biz bunu 171 metrekareye yükselttik. Yüzde 10 artış hakkı verdik. Düşük bedelle yüzde 10'la istedikleri takdirde 188 metrekareye çıkartabilirler" diye konuştu.

RAYLI SİSTEME AZ KALDI

Başkan Menderes Türel, Antalya 3'üncü aşama raylı sistem hattının başladığı noktada da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türel, "Varsak'tan otogara olan etabı ocak ayı gibi tamamlanacak. Kalanı da seçimlere kadar yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.



ÖDÜL KAZANDI KEPEZ

Santral Projesi'nin örnek bir akıllı kent olacağını dile getiren Türel, "5.Ulusal Kentsel Dönüşüm Kongre'sinde en iyi proje seçildi. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevresi unsurlarıyla ortaya çıkan proje dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmalarında ödül kazandı" dedi.