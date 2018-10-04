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Herkes yanlış anlamış

’da sokak ortasında koca dayağından vatandaşların kurtardığı kadın ‘Yanlış anlaşıldı’ ifadesini vererek kocasından şikayetçi olmadı

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Herkes yanlış anlamış
Antalyalya'da sokakta kavga ettiği eşi A.D.'yi yumruklayıp boğazına bıçak dayadığı için gözaltına alınan H.D., eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. A.D. ifadesinde, "Kocamla kavga ediyorduk. Bana yumruk atıp, boğazıma bıçak dayamadı. Vatandaşlar yanlış anlamış" dedi.

ÜSTGEÇİTTE YAŞANMIŞTI
Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana gelmişti. te, H.D. ile eşi A.D. arasında çıkan tartışma sonrası H.D., iddiaya göre eşini yumruklamış, sinir krizi geçiren A.D., kendisini üst geçitten atmak isterken H.D. eşi A.D.'yi sürükleyerek üst geçitten indirdikten sonra simitçiden zorla aldığı bıçağı boğazına dayamıştı. Olaya şahit olan vatandaşlar kadını kurtardıktan sonra olay yerine gelen polis H.D.'yi gözaltına almıştı. 'ne götürülen H.D. ile eşi A.D'nin ifadeleri alındı. İfadesinde yaşananları vatandaşların yanlış anladığını söyleyen A.D., "Eşimle üst geçitte tartışmaya başladık. Ben intihara teşebbüs etmedim. Eşim benim boğazıma bıçak dayamadı. Tüm yaşananları vatandaşlar yanlış anlamış. O benim kocamdır. Biz zaten anlaşmalı boşanmak için karar verdik" dedi. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen H.D., eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

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Herkes yanlış anlamış
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