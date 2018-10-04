Herkes yanlış anlamış

Antalya lya'da sokakta kavga ettiği eşi A.D.'yi yumruklayıp boğazına bıçak dayadığı için gözaltına alınan H.D., eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. A.D. ifadesinde, "Kocamla kavga ediyorduk. Bana yumruk atıp, boğazıma bıçak dayamadı. Vatandaşlar yanlış anlamış" dedi.

ÜSTGEÇİTTE YAŞANMIŞTI

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana gelmişti. Üst geçitte, H.D. ile eşi A.D. arasında çıkan tartışma sonrası H.D., iddiaya göre eşini yumruklamış, sinir krizi geçiren A.D., kendisini üst geçitten atmak isterken H.D. eşi A.D.'yi sürükleyerek üst geçitten indirdikten sonra simitçiden zorla aldığı bıçağı boğazına dayamıştı. Olaya şahit olan vatandaşlar kadını kurtardıktan sonra olay yerine gelen polis H.D.'yi gözaltına almıştı. Sakarya Polis Merkezi'ne götürülen H.D. ile eşi A.D'nin ifadeleri alındı. İfadesinde yaşananları vatandaşların yanlış anladığını söyleyen A.D., "Eşimle üst geçitte tartışmaya başladık. Ben intihara teşebbüs etmedim. Eşim benim boğazıma bıçak dayamadı. Tüm yaşananları vatandaşlar yanlış anlamış. O benim kocamdır. Biz zaten anlaşmalı boşanmak için karar verdik" dedi. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen H.D., eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.