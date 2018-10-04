Kepez yetenekli çocukları arıyor

Antalya LYA Kepez Belediyesi 'nin 'Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi 'kapsamında okullarda gerçekleştirdiği yetenek taramaları başladı. Taramalar ilk etapta futbol branşında, 54 ilkokulda yapılacak. Kepez'in 54 ilkokulda yapılacak taramalarda yetenekli bulunan gençler, Kepez Belediyespor'un alt yapısına alınacak. Önümüzdeki günlerde voleybol ve basketbol branşlarında da yetenek taramaları gerçekleştirilecek.

YILDIZ ADAYLARI

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu "Bu proje sayesinde geçtiğimiz yıllarda birçok genç yeteneği spora kazandırdık. Kulüp olarak hayata geçirdiğimiz projelerle Türk sporunun ihtiyacı olan sporcuları yetiştiriyoruz. Kepez'in Yıldızları Projesi her yıl geleneksel olarak faaliyetlerini sürdürecek" dedi.