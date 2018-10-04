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Köpeği tüfekle vurdular

Manavgat’ta bir kişi tüfekle ateş açarak sokak köpeğini yaraladı. Tanıklar, şahsın bölgede tavuk besleyen bir vatandaş olduğunu ileri sürdü

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Köpeği tüfekle vurdular
AntalyaNTALYA'NIN Manavgat ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak ortasında tüfekle ateş açarak köpeği yaraladı. üzerinde sokak köpeği av tüfeği ile vurularak yaralandı. Sorgun Bulvarındaki refüjde acı içerisinde kıvranan köpeğe vatandaşların ihbarı üzerine gelen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevli veteriner hekim müdahalede bulundu. Kanlar içerisinde kalan ve yakınına kimseyi yaklaştırmayan köpeği uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getiren veteriner hekim, köpeği barınağa götürerek tedavi altına aldı.

'VURAN KÜMES SAHİBİ' İDDİASI
Barınakta vücudundaki saçmalar çıkarılan köpeğe serum tedavisi uygulanırken, köpeğin vücudundan 6 saçma çıkarıldığı bildirildi. Diğer taraftan olayı gören bazı vatandaşlar, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı 8041 Sokak'ta yasak olmasına rağmen tavuk kümesi bulunduğunu ve tavuk beslendiğini, sokak köpeklerinin bu tavuklara zarar vermesi nedeniyle kümes sahibi tarafından vurulduğunu ileri sürdü.

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Köpeği tüfekle vurdular
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