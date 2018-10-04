Mustafa’ya hüzünlü veda töreni

BUGÜN NELER OLDU

önceki gün F.Ö.'nün kullandığı elektrikli bisikletin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybeden Mustafa Özata'nın Üçkardeşler Ortaokulu'ndaki sırası arkadaşları tarafından çiçeklerle donatıldı. Öğretmeni ve sınıf arkadaşları 12 yaşındaki Mustafa'nın sırasına çiçekler bırakarak, portresini yaptırdıkları fotoğrafın üzerine 'Canımız kardeşimiz Mustafa mekanın cennet olsun' yazdırdı. Mustafa'nın cenazesi önceki gün sevenleri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken arkadaşları da yokluğunu sırasına koydukları fotoğrafıyla doldurmaya çalıştı. Öğrenciler, sırayı karanfillerle süslerken, çerçeveletilmiş fotoğrafı daha sonra Mustafa'nın evine giderek annesine teslim etti.