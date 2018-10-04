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Özpetek’in anısı

55’inci ’nde alan , sinemaseverlerle buluştu. Özpetek, ’nın kendisi için önemli olduğunu söyledi

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Özpetek’in Antalya anısı
Antalyalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Turkuvaz Medya ana sponsorluğunda 55'incisi düzenlenen 'nde bu yıl alan dünyaca ünlü yönetmen , filmlerinin gösterimlerinin ardından sinemaseverlerle buluştu. Panele, Ferzan Özpetek filmlerinin yapımcısı Tilde Corse, senaryo yazarı Gianni Romoli, sanat yönetmeni Deniz Kobanay ile oyuncular Çiğdem Onat ve da katıldı. 'nın ve festivalin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu anlatan Özpetek, "İlk kez 7-8 yaşlarında festivale gelmiştim. Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptığımızı hatırlıyorum. Bu gelişimde sahili tekrar gezdim, çok bakımlı ve gayet güzel olmuş. Antalya ilk bakışta hoşunuza gitmeyen bir şehir. İnsanlarını tanıyınca değişiyor. Avrupa'da şehirler güzel, insanlar soğuk. Antalya'nın ise insanları hoş. Bir şehri güzel yapan zaten insanlarıdır" dedi.

BUGÜNKÜ TÜRKİYE'DE DAHA KOLAY

ÖZPETEK,16 yıllık yönetmen yardımcılığının ardından ilk filmi olan ve eşcinsellik teması nedeniyle tartışma yaratan Hamam filmiyle ilgili, 'bugünkü 'de çekebilir miydiniz' sorusuna ise ders gibi bir cevap verdi. Filmin 1997'de Türkiye adına Oscar adayı olarak seçildiğini ama Türkiye'nin filmi göndermediğini dile getiren Özpetek, "Ama bu hükümetin ilk yıllarında 'da Hamam filmiyle ödül kazandıktan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tebrik mektubu geldi. Hamam Suare filminim çekimleri için de 1999'da büyük zorluk çıkarttılar. Sarayları kullanmamız için vermediler. Belki bugünkü Türkiye'de çok daha iyi çekebilirdim" ifadelerini kullandı.


ANTALYA BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL
1997 yılında da Hamam filmiyle yarışmaya aday olarak Film Festivali'ne geldiğini dile getiren Özpetek, "Antalya benim için özel. Festival için geldim. Kimseyi tanımıyorum. Filmimi izleyen ailelerin filmi yarıda bırakıp çıktığını, 'rezil film' dediklerini duydum. Gitmeyi düşündüm. Ama festivalde hem En İyi Film, hem de En İyi Yönetmen ödüllerini aldım" diye konuştu.

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Özpetek’in Antalya anısı
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