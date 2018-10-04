Özpetek’in Antalya anısı

BUGÜNKÜ TÜRKİYE'DE DAHA KOLAY

ÖZPETEK,16 yıllık yönetmen yardımcılığının ardından ilk filmi olan ve eşcinsellik teması nedeniyle tartışma yaratan Hamam filmiyle ilgili, 'bugünkü Türkiye'de çekebilir miydiniz' sorusuna ise ders gibi bir cevap verdi. Filmin 1997'de Türkiye adına Oscar adayı olarak seçildiğini ama Türkiye'nin filmi göndermediğini dile getiren Özpetek, "Ama bu hükümetin ilk yıllarında İtalya'da Hamam filmiyle ödül kazandıktan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tebrik mektubu geldi. Hamam Suare filminim çekimleri için de 1999'da büyük zorluk çıkarttılar. Sarayları kullanmamız için vermediler. Belki bugünkü Türkiye'de çok daha iyi çekebilirdim" ifadelerini kullandı.



ANTALYA BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL

1997 yılında da Hamam filmiyle yarışmaya aday olarak Film Festivali'ne geldiğini dile getiren Özpetek, "Antalya benim için özel. Festival için geldim. Kimseyi tanımıyorum. Filmimi izleyen ailelerin filmi yarıda bırakıp çıktığını, 'rezil film' dediklerini duydum. Gitmeyi düşündüm. Ama festivalde hem En İyi Film, hem de En İyi Yönetmen ödüllerini aldım" diye konuştu.