Ustadan tüyolar

ULUSLARARAAntalyalya Film Festivali kapsamında '55. Yıl Onur Ödülü'ne layık görülen ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, 'Antalya Film Forum' etkinliği kapsamında sanatseverlerle ustalık sınıfına ilişkin tecrübelerini paylaştı. Film çekmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Tarr, çektiği her filmde insanların gerçekliklerine dokunduğunu söyledi.

SENARYOSUZ FİLMLER

"Film benim hayatım" diyen Tarr, çektiği bütün filmlerin insanlık onuruyla ilgili olduğunu, toplumsal sorunları dile getirmek için filmler yaptığını dile getirdi. Film çekerken senaryo kullanmadığını, çünkü buna gerek olmadığını belirten Tarr, "Film çekerken cebimde küçük kağıt parçaları vardır, onlara bakarak filmlerimi çekerim" diye konuştu.