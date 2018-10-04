Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ustadan tüyolar

Ustadan tüyolar

İnsanların bilgisayar başında gerçekliği olmayan senaryolar yazmak için boşuna beyinlerini yorduğunu savunan Tarr, masa başında yazılan senaryoları gerçekçi bulmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Ustadan tüyolar

ULUSLARARAAntalyalya Film Festivali kapsamında '55. Yıl Onur Ödülü'ne layık görülen ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, ' Forum' etkinliği kapsamında sanatseverlerle ustalık sınıfına ilişkin tecrübelerini paylaştı. Film çekmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Tarr, çektiği her filmde insanların gerçekliklerine dokunduğunu söyledi.

SENARYOSUZ FİLMLER
"Film benim hayatım" diyen Tarr, çektiği bütün filmlerin insanlık onuruyla ilgili olduğunu, toplumsal sorunları dile getirmek için filmler yaptığını dile getirdi. Film çekerken senaryo kullanmadığını, çünkü buna gerek olmadığını belirten Tarr, "Film çekerken cebimde küçük kağıt parçaları vardır, onlara bakarak filmlerimi çekerim" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ustadan tüyolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN