Yaylada kaçak yapılar yıkılıyor

Antalya
LYA'NIN Akseki ilçesi Göktepe Yaylası
'ndaki kaçak yapılar
yıkılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Akseki'nin Göktepe Yaylası Beyçukuru mevkisinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı. Jandarma ve zabıta ekipleri de yaylalarda geniş güvenlik önlemi aldı. Yıkım ekipleri ilk etapta 2 kaçak yapıyı yıkarken, diğer yapıların içerisindeki eşyaların çıkartılması için 5 gün süre verildi. Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, bakanlık tarafından tespit edilen yapıların yıkımına devam edileceğin bildirdi.