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zabıtasının denetimleri sürüyor

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Antalya zabıtasının denetimleri sürüyor
BAŞKAN Erdoğan'ın çağrısı üzerine fırsatçılara şikayet için zabıtaya ihbar üstünü ihbar geliyor. Antalya Zabıta Daire Başkanı Muharrem Kavurkacı, denetimlere ara vermeden devam ettiklerini açıkladı. Toptancı Hali'nde müstahsil faturalarını alarak bunu pazar tezgahlarında ve market raflarındaki fiyatlarla karşılaştırdıklarını vurgulayan Kavurkacı, "Fahiş fiyat artışları tespit edildiğinde bunun gereğini yapıyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Özellikle un, gübre, patates ve soğan depolarına ihbar üzerine yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
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Antalya zabıtasının denetimleri sürüyor
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