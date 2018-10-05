Antalya zabıtasının denetimleri sürüyor

BAŞKAN Erdoğan'ın çağrısı üzerine fırsatçılara şikayet için zabıtaya ihbar üstünü ihbar geliyor. Antalya
Zabıta Daire Başkanı Muharrem Kavurkacı, denetimlere ara vermeden devam ettiklerini açıkladı. Antalya
Toptancı Hali'nde müstahsil faturalarını alarak bunu pazar tezgahlarında ve market raflarındaki fiyatlarla karşılaştırdıklarını vurgulayan Kavurkacı, "Fahiş fiyat artışları tespit edildiğinde bunun gereğini yapıyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Özellikle un, gübre, patates ve soğan depolarına ihbar üzerine yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.