Düğmeli evlere olan ilgi artıyor

Antalya
'NIN İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde bulunan düğmeli evler turistlerin gözdesi oldu. Ormana'da 5 yıl önce alternatif turizmi başlattıklarını ve alternatif turizm üzerinde uzmanlaşmış bir aile olduklarını söyleyen Tolga Özgüven, "Geçen yıl günübirlik ve konaklamalı 25 bin turist ağırladık. Bu ay içerisinde ise 40 bini geçtik. Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda ülkelerinden yabancı misafirlerimiz geliyor" dedi TURİSTLER MEMNUN
Turizm operatörü Mehmet Gök yayla turizminin her geçen gün değer kazandığını belirterek "Akseki ve Ormana bölgesinin doğal bitki örtüsü, mimari ve kültürel yapıları çok dikkat çekiyor. Burayı tercih eden misafirlerimiz mutluluk içerisinde geri dönüyorlar" diye konuştu. Tur rehberi Niyazi Bayıryaka ise, "Buranın kültürünü tanıtıyoruz. Türkiye'mizin güzelliğini, düğmeli evlerini gösteriyoruz. Turistler buraya gelmekten gerçekten çok memnun" diye konuştu.